Ordigno del 1860 trovato alla Fortezza da Basso di Firenze

Un ordigno del 1860 di fabbricazione francese è stato ritrovato ieri pomeriggio alla Fortezza da Basso a Firenze, durante i lavori per la realizzazione del nuovo Padiglione Bellavista. Lo rende noto il Comune. Sull'area di 8.800 metri quadrati su cui sorgerà il nuovo padiglione è in corso l'attività di bonifica e gli operatori della ditta incaricati di svolgere il servizio hanno trovato l'ordigno, di dimensioni 33 cm x 16 cm, prodotto con sistema di lancio inventato dal generale Aimo Johannes Iahti. La rimozione dell'ordigno, si spiega ancora dal Comune, è stata eseguita questa mattina in sicurezza da parte degli artificieri dell'Esercito ed è subito ripresa l'attività del cantiere.

In particolare è intervenuto personale specializzato Cmd del reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna) dell'Esercito: l'ordigno è stato poi fato brillare in una cava nel territorio sempre di Firenze.



