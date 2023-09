Conference League:doppio Ranieri non basta,Fiorentina 2-2 a Genk

La doppietta di Luca Ranieri non basta alla Fiorentina per strappare il successo nella gara della prima giornata di Conference League. A Genk finisce 2-2: a sbloccare la gara in avvio (7') era stato Ranieri sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma al 12' Zeqiri riporta i padroni di casa in parità. Ma Ranieri, in serata di grazia, al 23' va ancora a segno per la sua personale doppietta. La squadra di Italiano spreca un paio di occasioni per allungare e nel finale (40') McKenzie regala il pari al Genk: brividi nel quinto di recupero con i belgi che prendono anche il palo.



