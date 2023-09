Torna 'Puliamo il mondo' di Legambiente, 100 eventi Toscana

Torna 'Puliamo il mondo', la campagna di Legambiente che da 31 anni coinvolge volontari di tutta Italia per ripulire strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge da rifiuti abbandonati. Quest'anno le giornate clou della campagna saranno i giorni 22, 23, 24 settembre, con un fitto calendario di eventi, quasi 100 in tutta la Toscana (consultabili sul sito www.puliamoilmondo.it).

L'edizione 2023 di Puliamo il Mondo è stata presentata nella sede della Regione Toscana. "Da 31 anni Legambiente ha saputo calare nella quotidianità il concetto di cura del nostro ecosistema, di responsabilità personale nella tutela della nostra 'casa comune' - ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani - Questa manifestazione meglio di qualunque altra mostra la lungimiranza su questi temi anzitutto di Legambiente ed anche della Regione Toscana che ne è sempre stata partner e sostenitrice". "Con Puliamo il mondo - ha detto l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni - abbiamo visto il primo invito alla partecipazione attiva di giovani e meno giovani nella lotta contro l'abbandono della plastica, contro i comportamenti ambientalmente scorretti e pericolosi, contro i cambiamenti climatici". "Registrare anche quest'anno un record nazionale di partecipazione per la nostra campagna più nota ci riempie naturalmente di orgoglio - ha evidenziato Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana -. Ma non è un orgoglio fine a sé stesso, è il convincimento che il volontariato ambientale è ormai diventato un'abitudine consolidata negli stili di vita delle persone".



