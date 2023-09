Incidente in moto nell'Aretino, un morto e un ferito

Incidente nella notte, i soccorritori allertati alle 9 trovano morto uno dei due motociclisti, ferito l'altro. Secondo una prima ricostruzione i due sarebbero rimasti coinvolti in un incidente in moto sulla Strada provinciale 3, presumibilmente avvenuto nella notte, in località il Borro, nel comune di Loro Ciuffenna (Arezzo). I soccorritori hanno trovato le due persone nei pressi di una vigna: un uomo, di 31 anni, era già deceduto mentre il secondo, uomo di 35 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Le Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Misericordia di Montalto, i vigili del fuoco e i carabinieri a cui sono affidate le indagini



