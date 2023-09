I Cento amici del libro, l'arte di sfogliare in mostra a Firenze

Da oggi al 30 settembreL la libreria antiquaria Gonnelli Casa d'aste di Firenze ospita la mostra 'I Cento amici del libro, l'arte di sfogliare".

L'esposizione accoglie la collezione pressoché completa di Leonardo Lapiccirella (scomparso nel 2022), raffinato e colto bibliofilo, libraio antiquario ed eclettico antiquario che ha proseguito la raccolta dei Cento amici del libro iniziata da suo padre Vincenzo. Quest'ultimo è stato uno dei soci fondatori de I Cento amici del libro, sodalizio di bibliofili che da oltre 80 anni ha lo scopo di coltivare e diffondere l'interesse per l'editoria di pregio con la pubblicazione annuale di volumi di alto contenuto artistico e letterario.

L'associazione nasce a Firenze nel 1939 dalla volontà di tre amatori del bel libro, del calibro di Ugo Ojetti, Tammaro De Marinis e Gilberta Serlupi Crescenzi, di risollevare la qualità della stampa del libro italiano e di coltivare l'interesse per quello illustrato. Tra i soci fondatori figurano anche Piero Calamandrei, Giovanni Gentile, Arnoldo Mondadori, Giovanni Treccani Degli Alfieri, Aldo Gonnelli (il cui nipote, Marco Manetti, titolare della Libreria Antiquaria Gonnelli, prosegue l'appartenenza ai Cento Amici del Libro). La prima opera ad essere data alla stampa fu L'Aminta del Tasso, con sette acqueforti di Francesco Chiappelli. I libri, ancora oggi, sono riservati esclusivamente ai soci che, in base allo statuto, non possono essere più di 100. Tutte le edizioni comprendono testi di noti scrittori e poeti, come Camillo Sbarbaro, Mario Luzi, Carlo Emilio Gadda, Gabriele D'Annunzio, Guido Gozzano, Leonardo Sciascia e molti altri. Ad accompagnarli, le opere di artisti italiani e stranieri del calibro di Fausto Melotti, Pietro Annigoni, Renato Guttuso, Arnaldo Pomodoro, Mimmo Paladino, Walter Valentini, Pietro Cascella, Emilio Isgrò, Gérard Titus Carmel, Tulio Pericoli, Joe Tilson, Guido Strazza, solo per citarne alcuni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA