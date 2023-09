Conference: Italiano, volevamo tornare in Europa a tutti i costi

''Abbiamo voluto fortemente tornare in Europa, l'anno scorso abbiamo fatto un cammino entusiasmante, dispiace per come è andata la finale, dobbiamo fare tesoro degli errori e ripartire con l'obiettivo di andare avanti il più possibile''. Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, aspettando la gara di domani in casa del Genk, la prima della fase a gironi di Conference League che i viola disputano per il secondo anno di fila.

''Nella passata edizione abbiamo sempre rispettato tutti gli avversari e lo fare anche stavolta - ha aggiunto il tecnico viola -. Il Genk è una formazione temibile e di valore, ma al contrario di un anno fa vogliamo iniziare subito a fare punti.

Dispiace per l'assenza di Bonaventura che ha preso una botta al costato''.



