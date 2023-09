Sisma Marradi, sindaco 'in tanti dormito fuori casa'

"Si vive in stato di allerta: prosegue lo sciame sismico, c'è stata anche una scossa di magnitudo 3. In tanti hanno dormito fuori di casa: 15-20 nella palestra allestita ieri con le brandine, gli altri chi in auto, chi in tenda o in camper". E' quanto riferisce stamani Tommaso Triberti, il sindaco di Marradi, comune dell'Alto Mugello (Firenze) epicentro della forte scossa di terremoto, magnitudo 4,9, registrata ieri mattina. Da allora sono state decine e decine le scosse che si sono susseguite, solo dalla scorsa mezzanotte a stamani alle 6:50 altre 38, la quasi totalità inferiori a magnitudo 2, ma una di 3 alle 5:40 secondo quanto registrato dall'Ingv.

"C'è preoccupazione" prosegue il sindaco, spiegando poi che "si continuano le verifiche e si sta cercando di tornare alla normalità. Al momento le verifiche sugli edifici scolastici hanno dato esiti rincuoranti": oggi a Marradi, così come nella vicina Palazzuolo sul Senio, ancora niente lezioni. Proseguono poi le verifiche sugli edifici privati.



