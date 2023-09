Aurelio Andreazzoli è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Empoli. Il tecnico sta già allenando in questi minuti al Sussidiario dello stadio empolese il gruppo che torna a lavorare dopo la sconfitta per 7-0 contro la Roma. Il tecnico massese ha firmato un contratto annuale più opzione per quello successivo.

Andreazzoli prende il posto di Paolo Zanetti, esonerato con una nota ufficiale sempre oggi.



