Corri la vita, anche Ferragni e Pellegrini testimonial

Ci sono anche Chiara Ferragni e Federica Pellegrini, quest'ultima ritratta con Matteo Giunta, tra i nuovi testimonial che hanno posato con la maglia 2023 firmata da Salvatore Ferragamo, di Corri la vita, la manifestazione fiorentina, alla sua XXI edizione, che unisce sport, cultura e solidarietà per sostenere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno.

Intanto sono già oltre 25mila le magliette vendute a meno di una settimana dalla manifestazione che si svolgerà nel capoluogo toscano domenica 24 settembre, con partenza dal parco delle Cascine e arrivo in Piazza della Signoria. L'obiettivo, spiegano gli organizzatori, è quello di superare le 30mila presenze per la XXI edizione di Corri la vita.



