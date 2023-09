Calcio: Zanetti via dall'Empoli, manca solo l'ufficialità

Si attende l'ufficialità da parte dell'Empoli per l'esonero del tecnico Paolo Zanetti e del suo staff. Determinante per la decisione del club la goleada subita all'Olimpico da parte della Roma che ha chiuso la partita sul 7-0 con i toscani incapaci di reagire e senza anima. Un tonfo che porta lo score dell'Empoli a 5 sconfitte consecutive: l'eliminazione in Coppa Italia da parte del Cittadella, lo 0-1 in casa col Verona, il 2-0 a Monza, lo 0-2 contro la Juventus e il 7-0 a Roma, il tutto con all'orizzonte la sfida di domenica a Empoli contro l'Inter e ancora in casa il successivo impegno nello scontro diretto contro la Salernitana nel turno infrasettimanale.

La decisione è arrivata ieri, dopo un summit fra il presidente Fabrizio Corsi e il ds Pietro Accardi. Nel pomeriggio e anche in serata ci sono stati vari colloqui con alcuni allenatori, ma il designato sembra essere al momento Aurelio Andreazzoli che tornerebbe sulla panchina dell'Empoli per la sua terza esperienza. Nel pomeriggio dovrebbe dirigere il suo primo allenamento alla ripresa della preparazione dopo il giorno di riposo concesso ieri alla squadra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA