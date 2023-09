Torna Fortissimissimo, festival dedicato a musicisti emergenti

Dal 21 settembre torna Fortissimissimo Firenze festival: in un unico cartellone giovani rappresentanti della scena classica. Dal fortepiano alle contaminazioni con elettronica e rap, dai tredicenni del Breshears String Quartet ai performer elettroacustici in collaborazione con Tempo Reale, quella di quest'anno, si spiega dagli Amici della musica che promuove la rassegna, "sarà un'edizione particolarmente varia".

17 gli appuntamenti fino all'8 ottobre, 11 a Firenze e 6 a Figline e Incisa e a Empoli per Fortissimissimo Metropolitano.

L'inaugurazione nella sala Pietro Grossi del Conservatorio Cherubini di Firenze con il Trio Ad Libitum, vincitori di Fortissimissimo 2022. Il giorno dopo tocca al pianista Nicolò Ferdinando Cafaro. Poi Ludovica Vincenti con un recital di fortepiano all'Accademia Bartolomeo Cristofori (25 settembre), il Breshears String Quartet appunto (il 26 al Lyceum Club), il Trio Sheliak (il 28, Institut français Firenze), il violoncellista Simone De Sena con Whitenoise28 all'elettronica e Esdì voce narrante e rap, che presenta il suo album 'Cronache del dono e della maledizione', originale progetto che traghetta il violoncello nella contemporaneità (il 29, Murate Art District). E poi il programma per sole percussioni di Jakob Noah Mancinelli (il 2 ottobre, sala Grossi), il duo Mattia Pagliani al violino e Mari Fujino al pianoforte (il 3, Lyceum Club), Marina Margheri al violoncello e Matteo Bogazzi al pianoforte (il 5, Institut français), il Quartetto Leonardo (il 6, sala Grossi). Finale l'8 ottobre all'Institut français Firenze con 'Musica Isola - Tre progetti per un performer elettroacustico in solo', in collaborazione con Tempo Reale: Effe Effe viola e live electronics, Daniele Carcassi giradischi e live electronics, Luca Perciballi chitarra elettrica e live electronics. Per Fortissimissimo Metropolitano, il 23 e 24 settembre, al Teatro il Momento di Empoli, il Trio Fenice e Jakov Aumiller al pianoforte, il 30 al Ridotto del Teatro Garibaldi di Figline duo di arpe Le Due Selene. L'1 ottobre, a Empoli, il Quartetto Ixia con Amedeo Verniani al contrabbasso, il 7 a Figline le Fisarmoniche del Conservatorio di Firenze, l'8 a Empoli il pianista Matteo Cabras.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA