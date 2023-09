Regione, 'in Toscana la campagna olearia sarà complicata'

"Per l'olio si prospetta un'annata complicata, con previsioni di cali importanti di produzione", anche se "è ancora presto per dirlo, perché le olive si raccoglieranno tra un po'". Lo ha affermato Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana con delega all'agroalimentare, a margine della firma di un accordo fra Toscana Promozione turistica e Associazione nazionale Città dell'olio.

Per Saccardi "il tema del clima purtroppo ha pesato enormemente, con la presenza della mosca, quindi non si vede una raccolta rosea: speriamo che in questi giorni da qui all'avvio della campagna olearia le cose possano cambiare". Infatti, ha sottolineato la vicepresidente della Regione, "abbiamo visto come l'anno scorso anche solo pochi giorni di pioggia hanno poi modificato l'esito della raccolta delle olive, però certamente al momento attuale siamo un po' preoccupati".



