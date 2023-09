Questa mattina un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito ad una gamba, dopo essere stato investito da un muletto in una ditta di San Gimignano di Moriano nel comune di Lucca.

Il 50enne, che avrebbe riportato una importante frattura, è stato trasferito in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Lucca. Sul posto per i rilievi anche gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.



