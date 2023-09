Serie A: Roma-Empoli 7-0

La Roma ha sconfitto l'Empoli 7-0 nel posticipo domenicale della quarta giornata di serie A, conquistando con una goleada la sua prima vittoria in campionato. I giallorossi sono andati subito in rete su rigore trasformato da Dybala per fallo di mano di un difensore empolese e hanno raddoppiato con Renato Sanches di testa all'8'. Al 35', la terza rete su autogol di Grassi. Dybala ha firmato il 4-0 al 10', poco prima di colpire una traversa su punizione. Il passivo dei toscani è ancora aumentato negli ultimi 10' di gara con le reti di Cristante, Lukaku, accolta con giubilo dai tifosi, e Mancini.



