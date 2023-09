Franco Arminio vince il premio Camaiore-Belluomini di poesia

Con "Sacro Minore", Franco Arminio vince la 35ma edizione del Premio letterario Camaiore - Francesco Belluomini. La giuria popolare ha premiato l'opera in versi del poeta campano, edita da Einaudi. La premiazione ieri sera all'hotel Villa Ariston a Lido di Camaiore (Lucca).

Erano 163 i libri di poesia che hanno partecipato. Tra i riconoscimenti collaterali, il Premio Internazionale è andato alla statunitense Diane Seuss (già vincitrice del Premio Pulitzer 2022) per "La ragazza dalle quattro gambe" (Ensemble).

Il Premio Camaiore Proposta "Vittorio Grotti" a Diletta D'Angelo per "Defrost" (Interno Poesia). Alla D'Angelo, è stato conferito anche il Premio Siae Under 35. Il Premio Speciale è andato ad Eugenio De Signoribus con "Nel villaggio oscuro" (Manni).

Menzione alla memoria, invece, per Alberto Toni e il suo "Tempo d'opera" (Il ramo e la foglia) e Riconoscimento alla carriera a Luigi Fontanella con "Dell'ultimo orizzonte. Poesie scelte (1970 - 2021)" (Interlinea) e Dante Marianacci con "Bagliori planetari" (Aragno). Menzioni speciali, poi, a Cristiano Bartelloni ("Non confidare nella conservazione", Giovane Holden), Luca Bertoletti ("Boufeés", Campanotto), Francesca Farina ("La scuola degli asini selvaggi", Bertoni), Eugenia Serafini ("Canto dell'effimero", Artecom-Onlus) e Maria Antonietta Viero ("La padrona delle oche", Arsenio). Infine, le Menzioni ai Traduttori sono state conferite a Chiara De Luca per la traduzione di "Ansiosa di vivere" di Anise Koltz (Kolibris - Lussemburgo) e a Giorgia Sensi per la traduzione di "Danzare a Odessa" di Ilya Kaminsky (La Nave di Teseo - Ucraina).



