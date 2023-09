Scontro bici-moto, dopo due mesi muore anche ragazza 20enne

È morta, dopo due mesi e mezzo di sofferenze, anche Emma Genovali, 20 anni, la giovane che il 4 luglio rimase coinvolta a Viareggio (Lucca) in un grave incidente stradale dove il fidanzato Leonardo Brown, 23 anni, morì la settimana successiva, l'11 luglio, all'ospedale di Cisanello (Pisa). Anche lei era stata ricoverata nello stesso ospedale. Oggi pomeriggio il legale della famiglia Gian Luca Santini ha dato conferma del decesso.

Il 4 luglio la coppia era in sella ad una bicicletta con pedalata assistita quando intorno alle 11.30 stavano svoltando in una strada della Darsena, via Giorgetti, per andare in spiaggia e in questa manovra furono coinvolti nell'incidente.

L'impatto fu con una moto condotta da un operaio, rimasto illeso, che usciva da un cantiere navale e percorreva via dei Pescatori. Le condizioni dei due fidanzati risultarono subito molto gravi ai soccorritori. All'ospedale di Cisanello Leonardo Brown morì dopo una settimana, Emma Genovali vi fu sottoposta a interventi chirurgici ma i traumi e le lesioni sono stati tali da condurre anche lei alla morte. La notizia ha gettato nel più completo sconforto i familiari, i parenti ed i molti amici distrutti da questo ulteriore dolore. Insieme a loro una città intera ha sperato che almeno la giovane recuperasse ma oggi è arrivata la notizia della sua morte.



