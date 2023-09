Nave Open Arms lascia Marina di Carrara e va a Siracusa

La nave ong Open Arms è in manovra per lasciare il porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) e dirigersi a Siracusa dopo essere stata ferma per 25 giorni in banchina dopo lo sbarco in Toscana di 196 migranti il 22 agosto. La nave poi era stata sottoposta a fermo amministrativo di 20 giorni per aver violato il decreto Piantedosi che vieta i salvataggi multipli. Una violazione costata anche il pagamento di alcune migliaia di euro di ammenda.

Alcuni giorni fa c'era stato un primo tentativo di partenza, interrotto quasi subito a causa di una piccola anomalia a bordo della nave per cui poi la Open Arms ha urtato contro la banchina, costringendo l'equipaggio per ragioni di sicurezza a posticipare ulteriormente la partenza. Negli ultimi due giorni erano state quindi fatte le verifiche del caso e una dovuta investigazione sul malfunzionamento di bordo, per permettere così all'imbarcazione di ripartire in sicurezza il prima possibile. Terminate le verifiche, poco fa la partenza verso Siracusa.

Nelle scorse settimane per la nave ong si era mobilitata parte del mondo politico, soprattutto del Pd, e dell'opinione pubblica, con più attestati di solidarietà inviati all'equipaggio per il lavoro svolto nel Mediterraneo.



