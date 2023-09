Fiorentina: Italiano, 'bisogna riscattare il ko con l'Inter'

"E' importante ripartire bene per riscattare la sconfitta subita prima della sosta. Servono i tre punti e serve tornare a disputare una prestazione di qualità".

Così Vincenzo Italiano alla vigilia della partita con l'Atalanta in programma alle 18 al Franchi. "A Milano non ci siamo espressi come volevamo e come sappiamo - ha continuato il tecnico viola - Per vincere bisogna giocare bene, le sfide con l'Atalanta sono sempre combattute, è una squadra forte e temibili, quindi dovremo avere massima attenzione". Tutti a disposizione i nazionali rientrati dai rispettivi impegni, l'unico assente è Yerry Mina per l'infortunio muscolare riportato in Cile-Colombia.



