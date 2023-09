Denuncia violenza sessuale, arrestato commerciante

Un commerciante di 35 anni, italiano di origini pakistane, è stato arrestato la scorsa notte dagli agenti della Squadra mobile con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo, titolare di una rivendita di kebab nel centro della Spezia, avrebbe abusato di una 29enne che abita nella provincia di Massa Carrara. L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 2 all'interno del negozio, a quell'ora chiuso. La donna era andata dal commerciante per proporgli un contratto telefonico con la compagnia per cui lavora. La 29enne dopo la presunta violenza ha telefonato alla madre e chiamato la polizia. La donna è stata accompagnata in ospedale e la visita ginecologica ha confermato l'avvenuto rapporto sessuale. A quel punto i poliziotti hanno arrestato il 35enne e lo hanno portato nel carcere spezzino. Questa mattina l'uomo è stato interrogato dal gip e si è difeso dicendo che il rapporto era consenziente. Il giudice si è riservato sulla convalida dell'arresto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA