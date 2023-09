Creazioni delle coop sociali ad Artigianato e Palazzo

Cinque cooperative sociali e le loro creazioni realizzate da giovani affetti da disabilità sono in mostra ad Artigianato e Palazzo, l'iniziativa che si chiude domani, 17 settembre, al Giardino Corsini di Firenze.

Le cooperative, si spiega, sono Associazione Trisomia 21, che propone accessori e oggettistica realizzati con tecniche diverse da ragazzi con sindrome di Down; Guri I Zi un marchio etico di tessuti artigianali, per la tavola e la casa, realizzati a telaio nell'ambito del progetto di microimpresa tessile femminile nel nord dell'Albania; Laboratorio Zanzara, con decorazioni arti grafiche innovative realizzati da ragazzi con disagi mentali; Made in Sipario, un laboratorio di artigianato dove lavorano artisti disabili che decorano a mano carta, ceramica, legno e tessuto per shopping bag, oggettistica per la tavola e la casa; e Ulisse Piedelibero, un'officina dove le biciclette abbandonate provenienti dalla Depositeria Comunale vengono riparate e restaurate dai detenuti nelle officine del carcere di Sollicciano e rimesse in circolazione.

L'iniziativa rientra nel progetto 'L'artigianato che unisce, l'artigianato che include' promosso dall'Associazione Giardino Corsini al fine di favorire sinergie tra quanti hanno scelto l'artigianato come opportunità di inclusione, attraverso corsi di formazione, incontri, azioni di commercializzazione e promozione delle loro competenze e lavori. "Fa parte di questo progetto - spiegano spiegano i promotori Sabina Corsini e Neri Torrigiani - anche un programma di 'conversazioni' e di incontri a tema sul rapporto tra forma artistica/disabilità organizzati nei tre giorni della Mostra per lanciare un appello affinché si investa nella formazione e nella promozione del lavoro artigianale per l'avvio di un progetto di inserimento nel mondo del lavoro".



