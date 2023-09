Calcio: Zanetti, 'a Roma uniti fermeremo Dybala-Lukaku'

Empoli con la Roma senza timori e deciso a fermare lo spauracchio della domenica, la temibile coppia Dybala-Lukaku. "Bisogna fermarli da squadra unita, solida, senza abbandonare dietro i nostri difensori. In parità numerica sanno vincere i duelli, sono una coppia forte, forse la più forte del campionato e la si combatte solo lavorando di squadra. Chiedo questo ai miei", dice alla vigilia della difficile trasferta il tecnico azzurro Paolo Zanetti.

"Se la Roma ha un punto - ha proseguito - ciò fa capire che non è difficile solo per noi partire. Hanno giocatori diversi eppure sono partiti male".

"Per noi sarà una gara difficilissima, l'ambiente è caldissimo e questo deve essere per noi la grande motivazione.

Dobbiamo andare oltre noi stessi, se non ci aiutiamo e non siamo cinici non ci riusciremo. Il nostro obiettivo è essere all'altezza della partita e dello scenario che abbiamo di fronte. Oggi mi ritengo tranquillo per quello che ho visto in settimana". Zanetti ricorda che all'Olimpico "l'anno scorso prendemmo gol su calcio d'angolo" e riconosce che "noi con queste squadre paghiamo dal punto di vista fisico, è un aspetto su cui stiamo cercando di lavorare e migliorare. Come d'altra parte i gol vanno anche fatti su calcio da fermo. I gol si fanno anche con gli episodi e dobbiamo sfruttarli".

Zanetti parla anche della presa di posizione del ds Pietro Accardi dopo le tre sconfitte su tre nelle prime giornate: "Le recenti dichiarazioni del direttore Accardi gli fanno onore, si è preso le responsabilità della situazione. Ma la realtà è che lui né va in campo né allena la squadra. Io voglio tornare a essere un valore aggiunto. I ragazzi devono dare il 110% per tutta una serie di motivi, come l'ambizione, l'attaccamento alla maglia. Voglio tornare a essere un valore aggiunto per questa squadra. Altrimenti potevo restare fermo e aspettare nuovamente il mio turno".



