Botero sarà sepolto a Pietrasanta, "amava l'Italia"

Fernando Botero, il più grande artista plastico colombiano di tutti i tempi, amava l'Italia al punto tale che, secondo la sua volontà, sarà sepolto a Pietrasanta, in provincia di Lucca, accanto "alla donna che lo ha accompagnato per mezzo secolo". Lo dice in un'intervista all'ANSA il figlio Fernando Botero Zea.

"Dopo la Colombia, l'Italia era il Paese più importante per lui", afferma il figlio del pittore e scultore morto ieri a Montecarlo all'età di 91 anni, per complicazioni respiratorie.

Secondo Botero Zea suo padre aveva espresso la volontà di trovare sepoltura nel cimitero comunale di Pietrasanta, in Versilia, sulla costa settentrionale della Toscana, dove l'artista trascorreva molti mesi all'anno, nella sua casa sotto la Rocca, e dove capitava di vederlo nella bella piazza dominata dal Duomo. Un piccolo centro incorniciato dalle Alpi Apuane e dalle spiagge del litorale, culla degli artisti in arrivo da tutto il mondo per scolpire il marmo delle vicine cave e lavorare con gli artigiani delle fonderie locali. Un centro che aveva abbracciato l'artista con affetto, riconoscendogli la cittadinanza onoraria nel 2001.

Botero Zea, sentito mentre era in partenza per Montecarlo, per poter "accompagnare" il padre "in questi ultimi momenti e incontrare" i fratelli "per fare la scelta più opportuna", spiega: "mio padre voleva essere sepolto nel cimitero comunale di Pietrasanta, accanto alla donna che lo ha accompagnato per mezzo secolo, l'artista Shopia Vari, l'amore della sua vita".





