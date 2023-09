Bosco brucia all'Argentario, pusher in fuga perdono la droga

Spacciatori in fuga dal bosco in fiamme, e dai carabinieri, perdono uno zaino con all'interno due panetti di hashish, per un totale di oltre 200 grammi, insieme a carte di credito e schede telefoniche, sulle quali sono in corso accertamenti, nonché coltelli e appunti con varie somme. E' successo nei giorni scorsi all'Argentario durante il grande rogo che ha interessato la macchia al Campone, sopra Porto Santo Stefano (Grosseto).

Durante le operazioni di soccorso per l'incendio, i carabinieri, intervenuti insieme a tante altre pattuglie per partecipare alla messa in sicurezza della zona, si sono imbattuti in due uomini stranieri che si stavano allontanando dal bosco in fiamme. I due, che portavano con sé anche degli zaini, alla vista dei militari sono immediatamente scappati, prendendo vie di fuga diverse: uno dei due, nel districarsi tra la vegetazione inseguito da un carabiniere, ha perso lo zaino che portava in spalla. Durante le attività di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell'area i vigili del fuoco hanno poi scoperto la presenza di un rifugio di fortuna costruito in lamiera, un capanno vero e proprio dove all'interno c'erano batterie d'auto, cibo e indumenti vari: tutto verosimilmente riconducibile proprio ai due soggetti che qualche ora prima erano scappati dall'incendio e dai carabinieri.



