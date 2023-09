Restauro della Fonte Gaia in piazza del Campo a Siena

Nuova vita per la Fonte Gaia all'interno di Piazza del Campo a Siena. Presentato il progetto di restauro da parte della Scuola Edile con i contributi della Fondazione Mps, del Comune di Siena e la partecipazione di imprese e cittadini, all'imponente opera di Tito Sarrocchi (1824-1900), fra i grandi monumenti della città. "Per l'intero lavoro di pulizia e ripristino, occorreranno 60mila euro", spiega una nota. Un gruppo di tecnici, coordinati da Stefano Landi docente esperto restauratore, dal mese di ottobre lavorerà con gli allievi della Scuola Edile al cantiere. Gli interventi potranno terminare entro la fine dell'anno.

La Fonte Gaia di Tito Sarrocchi sostituì in Piazza del Campo nel 1869 l'originale Fonte realizzata da Jacopo della Quercia tra il 1409 ed il 1419 che subì un intenso degrado, anche a causa del debole materiale impiegato per la sua realizzazione ossia il marmo delle cave della Montagnola senese.

Così, nel 1858 fu deciso di sostituire la Fonte di Jacopo - trasferita al Santa Maria della Scala - con una copia realizzata con il più forte marmo di Carrara, commissionata allo scultore purista senese Tito Sarrocchi. Il monumento, elemento dello scenario unico della Piazza del Campo, fu finanziato dal Comune con la cittadinanza.

"L'immenso patrimonio storico-artistico rappresenta una ricchezza della comunità: preservarlo è condizione imprescindibile per la sua disponibilità, promozione e trasmissione" sottolinea il presidente della Scuola Edile Giannetto Marchettini. "Questo progetto fortemente sostenuto dall'amministrazione comunale riguarda uno dei luoghi simboli della città, un monumento che arricchisce non solo lo sguardo ma anche il valore storico-artistico di tutta Piazza del Campo" spiega il vice sindaco del Comune di Siena Michele Capitani.

"Siamo particolarmente soddisfatti di accompagnare le realtà culturali - dichiara la vicepresidente della Fondazione Mps Monica Barbafiera - in un nuovo percorso che consenta la partecipazione alla vita del territorio e alla valorizzazione di luoghi e monumenti simbolo di Siena, come la Fonte Gaia".





