Mototurismo, i rider europei sulle strade della Toscana

Da iniziativa privata di un gruppo di amanti dello stesso modello di due ruote, a esperienza nazionale e poi internazionale. La nuova leva di marketing territoriale, senza fini di lucro, nasce in Italia dal Kog, K1200LT Owners Group, il più grande gruppo italiano di possessori di Bmw K1600 e K1200LT, che conduce centinaia di equipaggi attraverso le strade più belle d'Italia e d'Europa. E da 11 anni con l'International Meeting muove motociclisti da tutta Europa. Il prossimo appuntamento per la prima volta è a Pisa dal 6 all'8 ottobre: i 200 equipaggi iscritti che sfileranno sulle strade della Toscana, arrivando da Portogallo, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Germania, Slovacchia, Svizzera e tutta Italia.

"Eravamo quattro amici a un bar e siamo diventati 200 equipaggi che da ogni angolo d'Europa si incontrano in Toscana.

È il risultato di una passione che ha visto convergere intorno a noi amanti dello stesso modello di moto e dello stesso stile di motociclismo: 'No Ordinary Biker' come amiamo definirci, persone che vogliono fare mototurismo in modo rilassato e confortevole, senza tralasciare l'aspetto gastronomico" spiega Andrea Marucci presidente e fondatore del Kog.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA