Su auto rubata si schianta contromano in tangenziale, arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla polizia municipale di Prato dopo un inseguimento, iniziato nella zona di Borgonuovo e concluso sulla tangenziale, che il 35enne di nazionalità marocchina ha imboccato contromano per poi andare sbattere contro il new jersey e tentare la fuga a piedi.

L'auto che stava guidando era rubata e per questo, alla vista degli agenti, l'uomo è scappato. Ha preso in controsenso la tangenziale all'altezza di Ponte Valli in direzione nord, come ricostruito dalla municipale pratese, perdendo poi il controllo della vettura e finendo contro il jersey di cemento posto al margine della carreggiata allo svincolo di via Montalese. A quel punto ha provato a scappare a piedi, ma è stato fermato. Ha quindi cercato di liberarsi aggredendo gli agenti della municipale, danneggiando anche un'auto di servizio con calci e pugni.

Accompagnato al comando di piazza Macelli, il 35enne, trovato anche in possesso di una piccola quantità di cocaina e di un coltello, è risultato essere pregiudicato e destinatario di un mandato di cattura per tentato omicidio ed è stato arrestato. E' stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, ricettazione, porto abusivo di coltello; numerose anche le sanzioni per le infrazioni al codice della strada commesse durante la fuga.



