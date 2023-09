Fiorentina: infortunio in nazionale per Yerry Mina

Tegola sulla Fiorentina: durante la partita Cile-Colombia, il difensore viola Yerry Mina è uscito in anticipo dal campo per un infortunio muscolare e in attesa degli esami, che il colombiano effettuerà a Firenze tra domani e venerdì, l'ipotesi è un risentimento del retto femorale della gamba sinistra. Da valutare i tempi di recupero per il difensore colombiano. arrivato a parametro zero dall'Everton e non ancora impiegato in gare ufficiali.

"Vedere giocare i nostri calciatori nelle nazionali è sempre un motivo di orgoglio - ha detto il dg viola, Joe Barone, ai canali del club -. Purtroppo però possono nascere anche problemi come l'infortunio subito da Mina. Ma fa parte del calcio". Altri nazionali, come gli argentini Nico Gonzalez e Beltran non rientreranno prima di domani, così pure l'ivoriano Kouamé, a ridosso della partita al Franchi con l'Atalanta. "Domenica ci aspetta una gara molto difficile, sentita, speriamo che lo stadio sia pieno. Voglio lanciare un appello perché in tanti vengano a sostenere la squadra - ha aggiunto Barone -. Dopo la brutta partita con l'Inter siamo concentrati ad evitare che ciò si ripeta. Il gruppo ha lavorato bene e siamo fiduciosi".

Quanto alle critiche dopo il ko di Milano, il dirigente ha replicato: "A chi offende l'allenatore e i giocatori dico che non va bene, bisogna avere rispetto del lavoro di tutti. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi verso cui c'è massimo rispetto perché ci seguono e incoraggiano sempre". Poi sul Viola Park che non ha ancora aperto al pubblico: "Siamo ai dettagli, sono sicuro che entro fine mese o a inizio ottobre potremo avere l'agibilità".

Infine, una proposta alle istituzioni del calcio italiano "con cui abbiamo un ottimo rapporto: data l'importanza di lavorare sui giovani e i vivai, andrebbe cambiato qualcosa sulla tassazione dei trasferimenti. Non è giusto che i calciatori provenienti dall'estero abbiano agevolazioni. Ci sono regole che impongono quattro calciatori cresciuti nel vivaio più altrettanti nel calcio italiano. Noi abbiamo proposto di alzare la soglia a sei. Investiamo molto sul Viola Park e sui giovani ma ci aspettiamo che anche gli altri facciano qualcosa al riguardo''.



