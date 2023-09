Artigianato e Palazzo al via con 100 artigiani

Una selezione di 100 artigiani e un intenso programma di mostre e incontri, con alcune novità.

Ecco la nuova mostra Artigianato e Palazzo, la cui XXIX edizione va in scena dal 15 al 17 settembre al Giardino Corsini. Sono diverse le novità: nasce la collaborazione con Métiers d'Excellence del gruppo del lusso Lvmh, debutta la mostra collettiva 'Materia e Virtuosismo' promossa da Artex e curata da Jean Blanchaert e va in scena un nuovo allestimento 'La Grande Bellezza by Starhotels' nella Limonaia Grandi Maestri. Grazie all'accordo con Métiers d'Excellence infatti viene assicurato l'ingresso libero ai giovani under 25 con la possibilità di partecipare a dimostrazioni, workshop e piccoli laboratori proposti da Dior, Louis Vuitton, Thélios ed altre maison che fanno capo al gruppo. C'è poi la nuova mostra Materia e Virtuosismo che propone tessuti, argenti, ceramiche, pietre, cristallo e molte altre materie che sono state trasformate e trasfigurate dagli artigiani toscani. Per gli appassionati della cultura gastronomica invece c'è 'Ricette di famiglia' che quest'anno si avvale della collaborazione con l'Università della cucina, la creatività di Fornasetti e l'esperienza di Inox Metal: gli appuntamenti sono strutturati in ricordo del centenario dalla nascita di Maria Callas, sono dedicati al tema 'Cucina all'Opera: la Lirica a Ricette di famiglia'. Prosegue anche l'attenzione per il sociale che, grazie al sostegno dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, accoglie in mostra cinque cooperative sociali dove i ragazzi affetti da diverse disabilità espongono e vendono le loro creazioni.



