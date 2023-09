Apocalisse a Boboli,spettacolo itinerante in giardino Medici

Una rappresentazione itinerante andrà in scena, per quattro giorni dal 27 settembre, negli spazi del giardino mediceo di Boboli a Firenze. 'Apocalisse a Boboli.

Visioni dal Libro di Giovanni' è il titolo dello spettacolo per la regia di Riccardo Massai.

L'evento performativo, si spiega in una nota delle Gallerie degli Uffizi, coinvolgerà oltre 100 artisti fra attori, musicisti, danzatori, performer e sarà strutturato in una narrazione a sei tappe che propone una reinterpretazione in chiave contemporanea dell'Apocalisse biblica. L'evento vuole esprimere la natura conflittuale insita nel concetto della fine del mondo, coinvolgendo gli spettatori nell'itinerario della performance. Il pubblico di Boboli sarà così condotto dentro l'Apocalisse stessa, ambientata negli angoli più suggestivi del giardino storico, da una tappa all'altra insieme agli artisti.

La rappresentazione di 'Apocalisse a Boboli' si terrà da mercoledì 27 a sabato 30 settembre, ogni giorno, dalle 14 alle 17.30. Nel pomeriggio del 26 con gli stessi orari, si svolgerà la prova generale, anch'essa aperta al pubblico del Giardino. La visione dello spettacolo è gratuita con l'acquisto del biglietto di ingresso a Boboli. Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, ricorda che "secondo la Bibbia, la storia dell'umanità inizia in un giardino e finisce in una città: la Gerusalemme celeste. La scelta di mettere in scena la sacra rappresentazione dell'Apocalisse di San Giovanni nel nostro Giardino di Boboli mantiene viva la tensione tra giardino e città, tra origine e destino, tra colpa e redenzione, e così facendo lo rende attuale per ogni spettatore".



