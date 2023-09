Al via il Capalbio Film Festival, apre Cavani chiude Ramazzotti

Conto alla rovescia per la nuova edizione di Capalbio Film Festival al via dal 14 al 17 settembre con la direzione artistica di Steve Della Casa e Daniele Orazi.

Tra cinema, arte e sostenibilità ambientale un ricco programma di incontri, proiezioni con registi, sceneggiatori, autori e interpreti animerà per quattro giorni la cittadina della Maremma toscana. Si parte giovedì 14 settembre con Claudia Gerini, Francesca Inaudi e lo sceneggiatore Paolo Costella che presenteranno L'ordine del tempo di Liliana Cavani, Leone d'oro alla Carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Un film tratto dal saggio di Carlo Rovelli già in anteprima a Venezia. A salutare il pubblico del festival la madrina Margherita Buy con i direttori artistici Steve Della Casa e Daniele Orazi. A dialogare sul palco con le interpreti del film Steve della Casa e Stefania Ulivi. A chiudere il festival Felicità di Micaela Ramazzotti.

Ospiti di questa edizione Lyda Patitucci, Niccolò Falsetti, Silvia D'Amico, Francesco Turbanti, Micaela Ramazzotti, Laura Luchetti, Yle Yara Vianello, Andrea Bosca, Davide Livermore, Davide Minnella, Francesco Scianna, Filippo Schicchitano, Nicola Giuliano, Giorgio Verdelli, Riccardo Rossi, Anna Foglietta, Luca Ribuoli, Filippo de Carli e Francesco Russo tra gli sceneggiatori Paolo Costella, Federica Pontremoli, Alessandro Bardani, Maddalena Ravaglia e Leonardo Fasoli.

Domenica 17 il festival si sposta da Capalbio alle Terme di Saturnia dove si svolgerà un focus sulla sostenibilità dal titolo Cinema Verde: Illuminare la sostenibilità per sconfiggere l'eco-ansia. A moderarlo Carlo Alberto Pratesi, Presidente di EIIS - European Institute of Innovation for Sustainability, Anna Foglietta, attrice e Presidente della ONLUS Every child is my child, Paola Boncompagni scrittrice e attivista, autrice del libro La terra vista da qui: Diario aereo di una cooperante viaggiatrice, Anne de Carbuccia artista ambientale e fondatrice di One Planet One Future.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA