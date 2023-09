Acqua, risolto guasto a tubazione Firenze

Sono terminati all'1.30 circa della scorso notte i lavori di riparazione sul guasto verificatosi ieri mattina sulla tubazione che trasporta l'acqua dal serbatoio di Carraia ad Arcetri a Firenze. E' quanto comunicato da Publiacqua.

Successivamente i tecnici hanno provveduto a riattivare le pompe dell'impianto e quindi a rimettere in esercizio la tubazione. La situazione si sta quindi progressivamente normalizzando in tutte le zone interessate dai problemi di approvvigionamento.

Considerata però l'entità del guasto ed il conseguente svuotamento delle tubazioni del sistema acquedottistico coinvolto, spiegano ancora da Publiacqua, nelle tubazioni medesime potrebbe essere entrata aria che impedisce in alcune zone o ad alcune utenze di avere ancora un servizio regolare.

L'azienda per la fornitura dell'acqua chiede ai cittadini che ancora questa mattina dovessero avere problemi, di segnalarli al numero verde 800 314 314 per una verifica successiva. Rimangono ancora disponibili sul territorio quattro autobotti: in via Senese 206, località Bottai, via Dante da Castiglione 13 e Piazzale Galileo Galilei.



