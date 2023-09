A Livorno nuovo quartiere affacciato sul porto Mediceo

Un nuovo quartiere affacciato sul mare del futuro porto turistico di Livorno, una nuova area dedicata a intrattenimento, ristorazione, tempo libero e shopping, dopo quasi 20 anni prende vita e sarà inaugurato domani con l'apertura al pubblico delle Officine Storiche di Porta a Mare. Dove c'era il Cantiere navale Orlando in una cornice unica, compresa tra il mare e il centro storico, l'area è stata interamente riqualificata e restituita alla comunità.

"Le città cambiano, si trasformano e questo sta avvenendo anche a Livorno - ha detto il sindaco Luca Salvetti - ma l'amministrazione da sola non può farlo ed è grazie a investitori come Igd che si ottengono i risultati. Questa trasformazione ha richiesto un po' di tempo, ma negli ultimi anni si è riusciti ad accelerare. Questo è il cuore della città le grandi navi venivano alla luce proprio qui sempre con una festa. Finalmente abbiamo una parte di città restituita ai livornesi, che la ripopoleranno insieme a persone che vengono da fuori in uno spazio che ha un sapore europeo". Oggi il progetto di recupero è stato presentato alla stampa e domattina alle 9 lo stesso sindaco insieme a Rossella Saoncella e Claudio Albertini, rispettivamente presidente e ad del Gruppo Igd Siiq, inaugureranno il progetto di riqualificazione delle Officine storiche di Porta a Mare, le antiche officine navali di Livorno, restituendo così alla città un'area patrimonio della comunità e inaccessibile da anni ai cittadini. La riqualificazione del blocco delle Officine Storiche, iniziata nel 2019, sospesa per un anno durante la pandemia, si inserisce all'interno del più ampio piano di rigenerazione urbana del waterfront multifunzionale di Porta a Mare, un complesso che si estende su oltre dieci ettari, in corrispondenza dei moli che circondano la Nuova Darsena e il Molo Mediceo del porto antico di Livorno.

All'interno del progetto di Porta a Mare, nel quale il gruppo Igd è entrata nel 2007, il Gruppo ha già completato la realizzazione del Comparto Mazzini, di Palazzo Orlando e della Torre dell'Orologio.



