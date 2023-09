A Campi Bisenzio arriva l'orchestra di sole musiciste da Kiev

Un'orchestra residente a Kiev, con un organico di sole donne riunito da una miriade di formazioni musicali disperse dalla guerra, ospite a Campi Bisenzio (Firenze) per un'unica esibizione in Italia nell'ambito di una tournée supportata dalla diplomazia francese.

L'appuntamento è per domenica 17 settembre alle 18 quando la Federal Ukrainian Orchestra sarà sul palcoscenico del Teatrodante Carlo Monni per una serata all'insegna dell'unità e della connessione tra i popoli. Diciotto le concertiste - insieme alla soprano solista Danae Eleni - condotte dalla maestra Aleksanda Korokba, non solo direttrice artistica e musicale del progetto, ma anche colei che ha materialmente chiamato a raccolta il gruppo dopo che il conflitto in corso ha distrutto teatri e auditorium e portato i musicisti uomini in battaglia, si spiega in una nota. In programma un repertorio che spazierà da Mozart a Grieg fino a brani tratti dal musical ambientato in Ucraina 'Il violinista sul tetto' e al celebre riarrangiamento dell'inno nazionale ucraino firmato dal compositore Yuri Shevchenko. L'iniziativa, in sinergia col direttore d'orchestra corso François Robert Girolami, collaboratore permanente della Federal Ukrainian Orchestra e della Camerata di Kiev, è fortemente voluta dal Teatrodante, da Fondazione Accademia dei Perseveranti - che lo amministra - e dal direttore artistico Andrea Bruno Savelli, ed è inserita nell'ambito della rassegna La Meglio Genìa, promossa dal Comune di Campi Bisenzio. Il ricavato sarà interamente devoluto a favore delle artiste



Riproduzione riservata © Copyright ANSA