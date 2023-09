Sarandon e Huppert ospiti d'onore a Lucca Film Festival 2023

Le attrice Isabelle Huppert e Susan Sarandon sono tra le ospiti d'onore della 19esima edizione del Lucca Film Festival 2023, in programma dal 23 settembre al 1 ottobre in vari luoghi della città.

Il 25 settembre Huppert riceverà il premio alla carriera e sarà omaggiata con la proiezione del suo ultimo film, 'La verità secondo Maureen K.'. Premio alla carriera anche per Sarandon che lo riceverà il 28 settembre al Cinema Astra e sarà protagonista, il giorno dopo, nella Chiesa di San Francesco di una masterclass aperta al pubblico, moderata da Thomas De La Cal mentre in suo onore si terrà in piazza della Cittadella un concerto dell'orchestra del conservatorio L.Boccherini con la soprano Silvana Froli, dedicato a Puccini. Il concerto vuole essere un omaggio alle origini lucchesi di Sarandon. Oltre a Huppert e Sarandon, tra gli ospiti del Lucca film festival 2023 figurano anche Gabriele Salvatores, Kim Rossi Stuart, Stefania Sandrelli, Mario Martone e, in collaborazione con il Festival Over the Real, gli artisti Laetitia Ky e Robert Cahen. Sandrelli sarà insignita del premio Outstanding woman in film award, Martone sarà protagonista di una masterclass mentre per Salvatores una masterclass e la serata di gala per il premio alla carriera, cui seguirà la proiezione della versione restaurata del suo film Nirvana.

Due i concorsi del festival, uno di lungometraggi, l'altro vede in gara 12 cortometraggi. Quest'anno la rassegna ospita poi la prima edizione di Lucca film festival for future, concorso riservato ai cortometraggi che trattano tematiche green legate alla salvaguardia dell'ambiente. Parte integrante del festival, la mostra 'Anni '80 effetto cinema', a cura di Alessandro Orsucci, a Palazzo Pfanner: l'evento, con il patrocinio del Comune di Lucca, nasce per festeggiare il 40/o anniversario di Sapore di mare, diretto da Carlo Vanzina e sceneggiato dal fratello Enrico nel 1983. Esposti manifesti, locandine e bozzetti originali.



