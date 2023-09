LuisaViaRoma, in esclusiva capsule collection Gigi Hadid

La modella Gigi Hadid firma una capsule collection del suo brand Guest in Residence, che sarà in vendita in esclusiva da LuisaViaRoma. Si tratta di una linea in edizione limitata che sarà in vendita a partire dal 22 settembre e includerà cardigan a costine finissime con maniche fluide a campana, top monospalla in jersey, gonne leggere e una fascia in 100% cachemire.

La collezione sarà presentata nella boutique di Firenze attraverso due installazioni (la prima a settembre e la seconda a novembre), ma prima, per celebrare il lancio, sarà organizzato un evento privato a Milano (una cena al Baretto presso il Baglioni), dove tra pochi giorni inizierà la settimana della moda. "La fashion week di Milano è l'occasione perfetta per celebrare questa collaborazione circondata da persone che per me sono continua fonte d'ispirazione", ha commentato la modella Gigi Hadid.



