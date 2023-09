Internet Festival, dalla Gioconda al caffè virtuale con Totti

Trasformarsi in Leonardo e dipingere la propria Gioconda, prendere un virtual-caffè con Francesco Totti o un aperitivo digitale con il campione di rugby Martín Castrogiovanni, conoscere il sistema di salvataggio dal cielo tramite droni in caso di incendi, sperimentare in anteprima la app sviluppata per sensibilizzare le nuove generazioni contro la violenza sulle donne, mettendosi nei panni della vittima grazie a un visore 3D, assistere a una sfilata di moda realizzata in parte grazie all'AI. Sono alcune delle esperienze che sarà possibile provare durante l'Internet festival - Forme di futuro, in programma dal 5 all'8 ottobre a Pisa.

Artificiale è la parola chiave della 13/a edizione della manifestazione diretta da Claudio Giua, che accenderà 20 location diverse in città, dalle aule delle più prestigiose istituzioni accademiche e di ricerca, a musei, centri congressi, cinema e circoli culturali. Decine di ospiti di fama internazionale sono attesi per 4 giorni di attività trasversali: dalle conversazioni tecnico-scientifiche agli spettacoli, dalle installazioni interattive ai T-Tour alle attività per bambini e ragazzi che inizieranno già il 4 ottobre. In cartellone i filosofi Éric Sadin e Pascal Chabot, la scienziata Alessandra Sciutti, il sociologo Daniele Marini, la giornalista Laura Carrer. Ma anche Licia Troisi, l'attrice, autrice e imitatrice Sabina Guzzanti e l'attore, musicista e comico Carlo Amleto.





