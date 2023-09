Acqua, disagi a Firenze per un guasto, arrivano 2 autobotti

Disagi nell'approvvigionamento idrico a Firenze, in zona Arcetri e zona Poggio Imperiale, a causa del guasto della tubazione che trasporta l'acqua dal serbatoio di Carraia ad Arcetri. Lo rende noto Publiacqua spiegando che i propri tecnici sono già al lavoro e che sono state posizionate due autobotti: una al civico 206 di via Senese ed un'altra nel parcheggio della località Bottai.

Nel corso della mattina, spiega una nota, i problemi potranno interessare anche le altre zone servite dal serbatoio e quindi via Senese, il Galluzzo, le Due Strade, Bottai e limitrofe.





