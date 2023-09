Tir si ribalta e perde carico, chiuso tratto Aurelia a Scarlino

A causa del parziale ribaltamento di un camion che trasportava ghiaia, con la perdita del carico sulla strada, è stata momentaneamente chiusa la statale 1 Aurelia nel comune di Scarlino (Grosseto). Non si registrano feriti.

Sono in corso le operazione di riposizionamento in carreggiata dell'autoarticolato da parte delle squadre dei vigili del fuoco, intervenuti anche con un autogru. In corso di verifica da parte della polizia stradale le cause del ribaltamento del mezzo pesante. Il traffico è al momento ancora sospeso e regolato dal personale dell'Anas, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.





