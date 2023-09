Scende dal bus e viene rapinato alle Cascine a Firenze

Circondato da cinque uomini che, minacciandolo con un coltello, gli avrebbero portato via 200 euro in contanti e il telefono cellulare. E' la rapina denunciata ai carabinieri da un 24enne. Tutto, in base a quanto riferito dal giovane, è avvenuto stamani poco prima delle 5, in piazzale Vittorio Veneto alle Cascine dove il 24enne, kosovaro, era sceso dal bus. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, allertati da un passante: indagini in corso anche grazie ai sistemi di videosorveglianza.

I cinque che avrebbero circondato il giovane, come riferito dallo stesso 24enne, sarebbero stati di origine straniera: dopo la rapina sarebbero fuggite per le vie limitrofe.



