Pala Macinghi del Verrocchio torna in sua chiesa del Fiorentino

La pala Macinghi, capolavoro del Verrocchio, maestro di Leonardo, torna nella chiesa di San Martino a Strada a Grassina, nel Comune di Bagno a Ripoli (Firenze), dopo quasi un anno di assenza. La grande tavola, raffigurante la Sacra conversazione con i Santi Zanobi, Francesco, Giovanni Battista e Niccolò, è di proprietà delle Gallerie degli Uffizi ma da circa un secolo orna l'altar maggiore della chiesa. Nell'ultimo anno però, ricordano gli Uffizi in una nota, è stata all'Opificio delle Pietre Dure per essere sottoposta a un restauro, terminato il quale è andata in mostra prima agli Uffizi e poi a Perugia, dove è stata esposta nell'ambito della retrospettiva sul Perugino, nel cinquecentenario della morte, organizzata dalla Galleria nazionale dell'Umbria.

Domani, 12 settembre, il suo ritorno nella chiesa di San Martino a Strada sarà festeggiato con una messa celebrata dal cardinale e arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori. "La chiesa di San Martino a Strada, nel giorno in cui la Chiesa celebra il Nome santissimo della Beata Vergine Maria, torna ad accogliere la tavola Macinghi - commenta Betori - che ammiriamo ora in tutta la sua bellezza, dopo un accurato restauro. Grazie alla concessione della Galleria degli Uffizi, nell'ambito del progetto Uffizi Diffusi, l'opera viene così riproposta nel contesto liturgico e devozionale per cui fu pensata".

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, ricorda che "i depositi degli Uffizi non sono solamente nel museo, ma possono essere anche esterni, ovvero sparsi nel mondo, spesso in uffici pubblici o in ambasciate. E poi ci sono depositi come quello di San Martino a Strada, dove all'inizio del Novecento venne mandata la pala Macinghi di cui si conosceva poco, ma che ha attirato la devozione dei fedeli e l'attenzione degli studiosi. Ritornando nella chiesa dopo un lungo restauro e dopo esser stata esposta in due sedi prestigiose, la magnifica opera collega di nuovo il museo al territorio, diventando un caso esemplare del progetto Uffizi diffusi".



