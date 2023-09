Nasce il Consorzio per la tutela dei Cantuccini toscani Igp

È nato il Consorzio per la tutela dei Cantuccini toscani Igp. A costituirlo 21 le aziende dolciarie toscane consorziate, tutte produttrici autorizzate Igp, che hanno deliberato per atto pubblico lo scioglimento dell'Associazione e subito dopo la costituzione del Consorzio di tutela, "che - spiega una nota - porta lo stesso nome e logo, ormai apprezzato e conosciuto ovunque: Assocantuccini".

L'assemblea dei consorziati ha poi votato per l'elezione del nuovo cda cui è seguita la nomina del presidente, Daniele Scapigliati, e del vice Presidente, Giovanni Belli. Fanno parte del cda anche Andrea Corsini, Federico Ghirelli e Cristiano Fancelli. Per Scapigliati, "si tratta di un progresso considerevole nella direzione del rafforzamento dell'Igp. Una buona notizia per tutta la Toscana. Finalmente potremo ricevere finanziamenti pubblici per la promozione del prodotto in Italia e all'estero, mentre i nostri poteri di interdizione nei confronti delle contraffazioni e delle imitazioni sleali saranno notevolmente aumentati. Da maggiori poteri, però, derivano grandi responsabilità. Ci attende un periodo di lavoro intenso, per dare sostanza a un progetto a lungo coltivato e giunto adesso a un primo, fondamentale, traguardo. Il prossimo passo sarà quello della richiesta di riconoscimento al ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste".

Il Consorzio, aggiunge, "nasce con una rappresentatività (rispetto alla produzione certificata Igp) superiore al 90%, una dimostrazione della nostra forza come organizzazione e anche della coesione che abbiamo saputo costruire in oltre 12 anni di vita associativa": l'Associazione era stata fondata da 9 aziende nel 2011.



