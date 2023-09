Mapplethorpe, Vascellari e Depero, torna Effetto Novecento

Da Robert Mapplethorpe a Cecily Brown, da Nathaniel Mary Quinn a Nico Vascellari, da Wilhelm von Gloeden a Namsal Siedlecki fino alla quarta edizione del premio Rinascimento+ e la mostra di Depero a Palazzo Medici-Riccardi. È quanto propone il Museo Novecento di Firenze con Effetto Novecento, un calendario di mostre, in programma dal 29 settembre all'8 ottobre, in occasione della Florence Art Week, la settimana dell'arte. Si inizia il 23 settembre con Beauty and Desire, omaggio a uno dei maggiori esponenti della fotografia del Novecento, Robert Mapplethorpe, in un confronto inedito con gli scatti di Wilhelm von Gloeden e una selezione di fotografie dall'archivio Alinari. Segue poi un focus sulla pittura contemporanea con l'inglese Cecily Brown, che espone i suoi lavori per la prima volta a Firenze al Museo Novecento e in Palazzo Vecchio. Il calendario continua con la seconda tappa del progetto che Nico Vascellari ha ideato per la città di Firenze, inaugurato a giugno con la mostra personale al Forte Belvedere.

Il 3 ottobre il Salone dei Cinquecento ospiterà Alessio, una performance inedita che coinvolgerà 30 performer. Dal 5 ottobre il chiostro del Museo Novecento ospiterà Endo di Namsal Siedlecki, una nuova grande installazione scultorea, e dal 7 ottobre aprirà al pubblico Split Face, la mostra di Nathaniel Mary Quinn, artista noto per i suoi ritratti pittorici realizzati con uno stile che richiama la scomposizione e il collage tipici delle avanguardie storiche. Palazzo Medici Riccardi ospiterà invece una mostra di Fortunato Depero, maestro dell'arte del Novecento.



