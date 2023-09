Incidente in A1 nel Fiorentino, code

Un incidente, che ha visto coinvolti un camper alimentato a gpl, un'autovettura e un mezzo pesante, è avvenuto sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Barberino del Mugello in direzione Firenze, all'altezza del km 257.

Attualmente, sul luogo dell'incidente, il traffico è bloccato e si registrano 7 km di coda in direzione Firenze.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Autostrade, agli utenti diretti verso Firenze, consiglia di uscire a Firenzuola, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Barberino del Mugello.



