Crocifisso Corsi entra in collezione Galleria dell'Accademia

Un crocifisso dipinto risalente al primo quarto del XIV secolo, noto come Crocifisso Corsi, entra a far parte della collezione della Galleria dell'Accademia di Firenze. L'opera è stata acquistata dal museo fiorentino per 650mila euro in occasione dell'ultima Biennale internazionale dell'antiquariato a Firenze.

Il crocifisso si trova ora al piano terra del museo, accanto alle opere degli artisti fiorentini del Duecento e Trecento.

L'attribuzione dell'opera al Maestro del Crocifisso Corsi, anonimo di scuola fiorentina, è stato spiegato, si deve a Richard Offner, nel 1931. Il Crocifisso proveniva dalla raccolta che l'ingegnere Arnaldo Corsi lasciò al Comune di Firenze nel 1938. Dal 1952 è sul mercato antiquario e da allora è stato annesso a varie collezioni private tra il capoluogo toscano, Milano e Venezia, prima di giungere, oggi, alla Galleria dell'Accademia di Firenze, tramite l'antiquario Fabrizio Moretti. Sempre attribuita allo stesso autore è un'altra croce dipinta, conservata alla Galleria de ll'Accademia fino al trasferimento agli Uffizi nel 2019. Il Crocifisso Corsi, una tempera su tavola, è arrivato alla Galleria dell'Accademia in un buono stato di conservazione, anche se mancante di alcune parti ed è stato sottoposto ad intervento di anossia, operazione necessaria per evitare attacchi di tarli. "Arricchire il museo con nuove acquisizioni è un compito che mi sono prefissa dall'inizio della mia direzione e dal 2016 ad oggi possiamo contarne ben 17 - ha commentato Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell'Accademia -. Dopo il busto in marmo di Napoleone di Lorenzo Bartolini, siamo lieti di accogliere nelle nostre collezioni il Crocifisso Corsi, un'opera realizzata nel primo quarto del XIV secolo da un pittore fiorentino che prende il nome proprio da questa tavola: Maestro del Crocifisso Corsi".



