Nuovi sopralluoghi all'Astor, l'ex albergo in via Maragliano a Firenze da dove è scomparsa lo scorso 10 giugno Kata, la bambina peruviana di 5 anni che viveva nella struttura insieme alla madre e al fratellino.

Nei prossimi giorni, i carabinieri, coordinati dalla procura fiorentina, faranno ispezioni più invasive, anche con operazioni di scavo, nell'immobile di via Maragliano per escludere completamente ogni traccia della bambina.



