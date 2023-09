Marocco: imam Firenze, 'avviata raccolta fondi'

"Abbiamo immediatamte avviato una raccolta fondi come comunità islamica e il presidente nazionale dell'Ucoi, Yassine Lafram, che è di origine marocchina, già ieri sera era là". Lo rende noto l'imam di Firenze Izzedin Elzir, presente alla 24/a Giornata europea della cultura ebraica, dove in molti nel corso degli interventi hanno espresso solidarietà al Paese colpito da un violento sisma venerdì notte. "Ci stiamo coordinando con la mezzaluna e con il governo marocchini - aggiunge - per capire come poter essere di aiuto nel migliore dei modi".



