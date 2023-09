Incendio vicino ai binari,treni in ritardo sulla Firenze-Livorno

Disagi oggi sulla tratta ferroviaria Firenze-Livorno via Empoli a causa di un incendio che è scoppiato nei pressi della linea, con intervento dei vigili del fuoco avvenuto attorno alle 12.30.

La circolazione è rimasta sospesa tra Firenze Rifredi ed Empoli per oltre un'ora e mezzo con cancellazioni e modifiche al percorso, come si legge sul sito di Trenitalia. Il traffico è ripreso gradualmente attorno alle 14.10 con treni regionali che registrano comunque ritardi fino a 40 minuti



