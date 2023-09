Scontro auto-camion, un morto a Livorno

Un 29enne è morto la notte scorsa a Livorno a causa di in un incidente stradale avvenuto prima delle una in via Leonardo da Vinci, nella zona portuale. Secondo una prima ricostruzione, ma la ricostruzione del sinistro è al vaglio della polizia municipale, l'auto condotta dalla vittima si sarebbe scontrata con un mezzo pesante. Per il 29enne non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dei sanitari. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.



