Esaltazione S.Croce a Lucca, torna la Luminara

Si avvicina la 'festa grande' della Diocesi e della città di Lucca: la ricorrenza dell'Esaltazione della Santa Croce, con la Luminara in programma il 13 settembre e il giorno dopo la Festa liturgica. La processione della Luminara si concluderà in piazza San Martino, senza l'ingresso in Cattedrale: il Volto Santo è in restauro, non sarà possibile l'omaggio individuale alla Sacra effigie come da tradizione che sarà dunque "collettivo dalla piazza".

Riguardo agli allestimenti della Luminara, il Comune quest'anno ha voluto reintrodurre i classici lumini a cera, che andranno ad affiancare quelli a led previsti dal 2019, per illuminare le facciate degli edifici più significativi lungo la processione. Saranno 7.000 i lumini a cera che la ditta Di Meo, a cui è stato affidato il servizio, sta collocando sugli edifici che affacciano su via Fillungo e piazza San Martino. 500 saranno invece le fiaccole per Duomo, Torre delle Ore, San Michele e San Frediano e altri edifici pubblici di rilievo. Le altre strade saranno illuminate da 13.000 lumini a led.

Mercoledì alle 19.15 in zona S.Frediano ci sarà il raduno delle rappresentanze, alle 20 preghiera iniziale della Luminara e partenza della parte religiosa del corteo che terminerà con l'arcivescovo. A seguire la parte civile. La Luminara terminerà davanti la Cattedrale con la celebrazione di conclusione: breve allocuzione dell'arcivescovo e benedizione finale. Al termine, all'aperto, sarà eseguito il Mottettone, tradizionale opera musicale che chiude la Luminara: quest'anno è il 'Salve Crux', il primo scritto da don Emilio Maggini nel 1961. Infine, ntorno alle 23, i tradizionali fuochi d'artificio. Il 14 settembre, giorno della Festa liturgica dell'Esaltazione della S.Croce, in Cattedrale alle 9 messa, alle 10 lodi mattutine e alle 10.30 solenne celebrazione eucaristica presieduta da Giulietti. Alle 17 secondi Vespri in Cattedrale quest'anno presieduti da mons.

Papias Musengamana, vescovo di Byumba in Ruanda, Chiesa legata da decenni alla Chiesa di Lucca per progetti missionari. Lo stesso presule ruandese presiederà la messa conclusiva della festività alle 18 in Cattedrale.



