Coppia aggredita e rapinata alle Cascine a Firenze

Una giovane coppia ha denunciato un'aggressione a scopo di rapina questa mattina attorno alle 4.30 in piazza Vittorio Veneto alle cascine a Firenze. Indagini sono in corso da parte della polizia: al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza.

I due, 20 anni la giovane, 23 lui, erano usciti da una discoteca alle Cascine e stavano andando a prendere la tramvia per rientrare a casa. Secondo quanto riferito dalle vittime alal polizia, all'altezza di piazza Vittorio Veneto la giovane sarebbe stata aggredita alle spalle, finendo a terra. La coppia sarebbe stata poi circondata da un gruppo di sei-sette persone, descritte come straniere, di probabile origine maghrebina. Alla ventenne, così è stata spiegato, portata via la borsa, contenente telefono, documenti e altri effetti personali, al 23enne sottratto il cellulare che è stato poi trovato poco lontano dagli agenti. Insieme alla polizia sul posto è intervenuta anche un'ambulanza che ha portato la giovane al pronto soccorso di Santa Maria Nuova per un piccolo taglio alla testa compatibile con la caduta.



